Von Weltfußballer bis Welttrainer: Alle Nominierten für den "The Best"-Award der FIFA im Überblick

Die FIFA hat am Montag ihre Nominierungsliste zur offiziellen Wahl der "The Best FIFA Football Awards 2021" veröffentlicht. Jeweils ein Expertengremium für den Männer- und einer für den Frauenfußball haben die Kandidatenliste zusammengestellt. Für Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ergibt sich die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Der Pole hatte die Auszeichnung im Vorjahr im Anschluss an die Triple-Saison der Münchener erstmals in seiner Karriere erhalten.