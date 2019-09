Weltfußballerwahl: Jürgen Klopp der beste Trainer der Welt

Ein Deutscher jubelt in Mailand! Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool, mit dem er die Champions League gewann, wurde am Montagabend bei der Fifa-Gala in Mailand als bester Trainer der Welt ausgezeichnet.

Damit ist Klopp der dritte deutsche Trainer, dem diese Ehre zu Teil wird. Im Jahr 2013 wurde Jupp Heynckes nach dem Triple-Gewinn des FC Bayern ausgezeichnet, ein Jahr später Bundestrainer Jogi Löw für den WM-Titel mit Deutschland.

Von Lothar Matthäus bis Cristiano Ronaldo: Alle Weltfußballer seit 1991 1991: Lothar Matthäus ©

Anzeige

Klopp setzte sich bei der Wahl gegen Manchester Citys Pep Guardiola und Mauricio Pochettino durch, der die Tottenham Hotspur bis ins Finale der Champions League führte. Dort scheiterte er allerdings an Klopp - und dem FC Liverpool.

"Wow, die Trophäe ist sehr schwer", sagte Klopp nach dem er den Preis in Empfang nahm und sich bei vielen Menschen bedankte. Er blieb dabei bescheiden und richte seine Worte an Pochettino: "Wenn ihr im Champions-League-Finale gewonnen hättet, würdest du hier stehen." Danach hatte er noch eine besondere Botschaft an alle: "Das hier ist ein individueller Sport. Wir sind aller auf einer guten Seite des Lebens. Aber es gibt Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ich kann heute stolz verkünden: Ich bin ab heute Mitglied bei Common Goal. Googelt es, wenn ihr es nicht kennt, es ist eine gute Sache."

Klopp war kurzfristig nach Italien geflogen - erst am Sonntag hatten die Reds das Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Chelsea mit 2:1 gewonnen. Nach der hauchdünn verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison, die Manchester City mit einem Punkt Vorsprung gewann (98 zu 97), führt Liverpool die aktuelle Tabelle nach sechs Spielen souverän mit fünf Punkten Vorsprung vor den Citizens an.

„Er hat es verdient, hier zu sein, er ist ein fantastischer Manager“, sagte Klopps Abwehrspieler Virgil van Dijk, der später am Abend für Wahl zum Weltfußballer nominiert war. „Virgil hat mir gesagt, ich muss einen Smoking tragen, also habe ich versucht, einen zu finden. Wir werden sehen, was passiert“, hatte Klopp zuvor gewitzelt.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.