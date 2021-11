"Weltklasse", "Wie eine Maschine": Lobeshymnen auf Bayern-Torwart Neuer nach Glanztat gegen Freiburg

Der FC Bayern München hat die Spitzenposition in der Bundesliga dank eines knappen 2:1 gegen Überraschungsmannschaft SC Freiburg manifestiert. Lange Zeit sahen die Münchener wie der sichere Sieger aus. Dann verkürzte der eingewechselte Janik Haberer in der Nachspielzeit für die Gäste – der Anschlusstreffer reichte aber nicht mehr. "Ich bin froh, dass das Gegentor so spät gefallen ist", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann erleichtert. Die Münchner gehen als Liga-Primus in die Länderspielpause. Die Freiburger blieben auch beim 22. Versuch in München erfolglos (19 Niederlagen, drei Remis). Anzeige

Dass die Gäste aus dem Breisgau lediglich zum späten Anschluss kamen, war auch ein Verdienst von FCB-Keeper Manuel Neuer. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters zeigte einmal mehr eine starke Vorstellung und zeichnete sich besonders in einer Szene aus: In der 85. Minute – die Bayern führten zu dem Zeitpunkt mit 2:0 – erreichte eine Freistoß-Hereingabe Nicolas Höfler, dessen Kopfball Neuer mit einem schnellen Reflex von der Linie kratzte. "Man muss ganz einfach sagen: in Dortmund, in Wolfsburg, Leipzig, egal wo es ist, Da ist so ein Ball vielleicht drin", schwärmte TV-Experte Didi Hamann bei Sky und betonte, dass "in diesen entscheidenden Momenten Manuel Neuer immer da ist. Er hält Bälle, die andere nicht halten."

Auch Bayern-Torschütze Leon Goretzka war voll des Lobes für seinen Teamkollegen. "Er ist unterm Strich der beste Torwart der Welt. Wir sind unheimlich froh, dass wir ihn haben. Das ist das was uns am Ende ausmacht, dass wir auf allen Positionen top besetzt sind", resümierte der 26-Jährige und schob hinterher: "Er ist wie eine Maschine eigentlich. Er macht auch mal Fehler, das ist menschlich. Aber in diesen Situationen, wo er keine Fehler machen darf, macht er auch keine Fehler. Er ist immer da, über Jahre hinweg. Das ist einfach Weltklasse."