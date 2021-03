Weltmeister, Bayern-Star - und nun Trainer-Kandidat in Gladbach: Die Karriere von Xabi Alonso in Bildern

"Wir kommentieren diese Geschichte nicht und werden uns melden, wenn es was zu vermelden gibt", sagte Vereinssprecher Markus Aretz der Deutschen-Presse-Agentur. Die spanische Sportzeitung Marca schrieb, der Wechsel werde in Alonsos Umfeld "weder bestätigt noch dementiert", die Anfrage sei aber "sehr attraktiv". Attraktiv ist Alonso offenbar auch für die Gladbacher - und das aus gutem Grund. Der einstige Musterprofi kennt die Bundesliga bereits von seinem Engagement beim FC Bayern. Zudem feierte der als Spieler hochdekorierte Spanier während seiner aktiven Laufbahn bemerkenswerte Erfolge. Der SPORTBUZZER hat die Karriere von Alonso in einer Bildergalerie zusammengefasst.