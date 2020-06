Bericht: Weltmeister Benedikt Höwedes vor Vertragsauflösung bei Lokomotive Moskau

Demnach soll Höwedes unter anderem familiäre Gründe als Begründung für den vorzeitigen Abschied aus Russland anführen. Der langjährige Schalke-Kapitän, der S04 vor drei Jahren im Streit mit dem damaligen Trainer Domenico Tedesco verlassen hatte, absolvierte für Lok 50 Spiele, in denen er vier Tore schoss. Zunächst wird der Weltmeister von 2014 laut Bild nach Deutschland zurückkehren, um nach der Corona-Pandemie Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Die Saison in Russland geht Mitte Juni weiter , obwohl das Coronavirus in Russland noch stark um sich greift.

Neuer Höwedes-Klub noch nicht bekannt

Höwedes war in den vergangenen Wochen einer der schärfsten Kritiker des russischen Fußballs gewesen - insbesondere wegen des Umgangs der Liga mit Covid-19. Dass der Trainingsbetrieb zunächst weiterlief, bezeichnete er als "Wahnsinn". Außerdem lobte er das Krisenmanagement der Deutschen: "Die Populisten verlieren dieser Tage an Wert. Und es zeigt sich, in was für einem tollen Land wir Deutschen Zuhause sind." Wie es für Höwedes sportlich weitergeht, ist noch nicht bekannt. Da er Zeit mit seiner Familie verbringen will, wäre eine Rückkehr in die Bundesliga eine logische Konsequenz.