Weltmeister, Elfmeter-Held, Kapitän: Zehn große DFB-Momente von Manuel Neuer vor seinem 100. Länderspiel

Er macht die 100 voll. "Das ist eine sehr, sehr magische Zahl", sagt Bundestrainer Joachim Löw über das Jubiläum von Manuel Neuer. Der DFB-Kapitän wird im letzten Test vor dem EM gegen Lettland in Düsseldorf am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) sein 100. Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten. Die Kollegen sind voll des Lobes für die deutsche Nummer eins. "Er ist der beste Torhüter, den ich gesehen habe. Punkt", sagt Mats Hummels.

Die EM wird für Neuer das sechste Turnier im DFB-Team - und ein Ende ist noch nicht in Sicht. "Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden“, sagte der Kapitän im Trainingslager in Seefeld. "Für mich persönlich ist es so, dass ich immer Spaß und Freude habe, bei der Nationalmannschaft zu spielen, dass es mich stolz macht und dass ich gerne das Trikot anziehe auch in Zukunft, wenn es mir gut geht.“