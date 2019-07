Bericht: Deutscher Weltmeister Erik Durm vor Transfer zu Eintracht Frankfurt

Bye bye England, hallo Deutschland! Erik Durm, Weltmeister von 2014, steht laut Informationen der Bild kurz vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt . Der 27 Jahre alte Außenverteidiger spielte in der vergangenen Saison bei Huddersfield Town in der englischen Premier League. Durm bestritt 28 Ligaspiele (als Rechts- und Linksverteidiger, sowie als rechter und linker Mittelfeldspieler) für das ehemalige Team des heutigen Schalke-Trainers David Wagner .

Eintracht Frankfurt: Erik Durm soll bereits Medizincheck absolvieren

Laut dem Bericht der Zeitung soll Durm bereits am Dienstag den Medizincheck in Frankfurt absolvieren, schon beim offiziellen Trainingsstart am Mittwoch könnte der ehemalige Dortmund-Flügelflitzer (2013 bis 2018) dabei sein. Von den Eintracht -Bossen soll Durm als Alternative zu Filip Kostic gesehen werden, der in der kommenden Saison öfter mal eine Pause bekommen soll.

Weltmeister Erik Durm: Rückkehr in die Bundesliga ist das Ziel

„Wo ich spielen werde, weiß ich noch nicht“, sagte Durm erst kürzlich im Kicker-Interview. Ein Verbleib in Huddersfield sei nach dem Abstieg nicht vorstellbar gewesen. Eine Rückkehr in die Bundesliga habe Priorität. "Ich will zurück in die Heimat, in die Bundesliga", so Durm.