Weltmeister in Top-Form: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton auch im zweiten Formel-1-Training mit Bestzeit

Titelverteidiger Lewis Hamilton hat im Training beim Formel-1-Neustart in Österreich seine Favoritenrolle bekräftigt. Der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot war am Freitag auch in der zweiten Übungseinheit Schnellster und verwies erneut seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Rang. Die drittbeste Zeit des Tages gelang dem Mexikaner Sergio Perez im Racing Point. Klar verbessert im Vergleich zum Vormittag zeigte sich Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, der mit allerdings deutlichem Rückstand auf das Mercedes-Duo Vierter wurde.