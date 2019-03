Nach dem DFB-Aus von Müller, Hummels und Boateng: Diese Weltmeister von 2014 sind noch im Kader

Gemeinsam holten sie 2014 den WM-Pokal nach Deutschland und erlebten Seite an Seite das WM-Debakel vier Jahre später in Russland hautnah mit. Lange Zeit trugen Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller sowohl das Trikot der deutschen Nationalmannschaft als auch das des FC Bayern München. Ab sofort streifen sie nur noch das Trikot des Rekordmeisters über, da Joachim Löw und dessen Trainerteam am Dienstag die DFB-Karrieren des Trios für beendet erklärten.