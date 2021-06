Weltmeisterin Herzog gewinnt Kanuslalom-Weltcup in Markkleeberg

Markkleeberg. Die drückende Hitze war für die Kanuslalom-Elite beim Heimweltcup ein Vorgeschmack auf die zu Bedingungen in Tokio. Mit einem wichtigen Unterschied: Wem es im Startbecken des Kanuparks Markkleeberg zu heiß wurde, dem reichten ein paar Spritzer See-Wasser, um wieder einen kühlen Kopf zu bekommen. Doch die „Brühe“ in Japan wird keine Abkühlung bringen, weshalb das deutsche Team mit einem 80 Kilo schweren Kältebecken sowie Kühlwesten und kühlenden Stirnbändern ausgerüstet sein wird. Anzeige

„Im Training ärgert Andrea uns auch mitunter“

Das Wichtigste: Mit Gold, Doppel-Silber und Bronze präsentierten sich die deutschen Asse auf der Heimstrecke fünf Wochen vor Olympia in glänzender Verfassung. Wobei der einzige Triumph in Leipzig blieb: Weltmeisterin Andrea Herzog vom LKC setzte sich am Sonntag im Canadierfinale beim letzten vorolympischen Kräftemessen in beeindruckender Manier durch. Beim Überqueren der Lichtschranke wusste die 21-Jährige, dass ihr ein enorm starker Finallauf gelungen war. Die Sächsin riss die linke Faust gen Himmel, ehe ihr Boot vor lauter Freude einen Schlag abbekam. Sollte heißen: Obwohl noch fünf Starterinnen folgten, musste ihr diesen fehlerfreien Lauf erst jemand nachmachen.

Dies gelang keiner Kontrahentin, auch nicht der überragenden Australierin Jessica Fox, die 24 Stunden zuvor das Kajakfinale gewonnen hatte. Unter der Woche hatte Andrea Herzog die Leichtigkeit des Seins und die Ideallinie noch etwas vermisst, nun hat sie beides gefunden. „Ganz perfekt war es noch nicht – aber nahezu perfekt“, sagte der Schützling von Felix Michel bescheiden. Der Coach und die Sportwissenschaftler hatten am Vormittag noch einiges mit der späteren Siegerin auszuwerten, denn inklusive der sechs Strafsekunden war sie im Halbfinale noch neun Sekunden langsamer unterwegs.





Wie sie diese Fehler erkannte und abstellte ist auch ein Zeichen von Weltklasse. Damit war sie fast so schnell wie ihre Trainingskollegen Timo Trummer (Platz 23) und Lennard Tuchscherer, der als Vorstarter auf der schweren Strecke üben durfte. „Das ist für uns nicht ganz neu: Im Training ärgert Andrea uns auch mitunter“, sagte Trummer. Franz Anton vom LKC haderte mit seinem 16. Platz und „drei dummen Berührungen“. Er meinte: „Ich bin unzufrieden mit der ersten Saisonhälfte. Nun freue ich mich auf einen Neuaufbau und hoffentlich eine starke WM.“ Für die Titelkämpfe Ende September in Bratislava muss der Ex-Weltmeister mit Trummer und Tuchscherer kurz vorher bei den Weltcups in Spanien und Frankreich in einen internen Ausscheid.

Ricarda Funk und Elena Apel holen Medaillen

Wichtig für den Deutschen Kanu-Verband am Wochenende: In allen vier olympischen Bootsklassen hinterließ das für Tokio qualifizierte Boot den stärksten Eindruck. Dies war in anderen Nationen längst nicht der Fall. Formstark präsentierte sich einmal mehr Franz Antons langjähriger C1-Kontrahent Sideris Tasiadis, der wie schon bei der EM im Mai in Italien sehr konstant paddelte und sich mit dem Silberrang belohnte. „Mittlerweile riskieren bei uns im C1-Bereich die Männer sehr viel“, sagte der Augsburger, der selbst darauf achtet, nicht zu „überpacen“ und damit oft richtig liegt.