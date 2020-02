Weltmeisterin in Weltrekordzeit! Leipzigerin Alisa Fatum lässt Konkurrenz hinter sich

Bled. Was für eine Leistung! Die Leipzigerin Alisa Fatum hat sich am Dienstag im slowenischen Bled den Weltmeistertitel über die 1000 Meter Freistil im Winterschwimmen geholt. Mit einer Zeit von 13:09.0 Minuten pulverisierte sie den bisherigen Weltrekord von 14:58.00 Minuten regelrecht. Normalerweise ist die Sportlerin des SSV Leutzsch in noch kälteren Gewässern unterwegs, holte sich im vergangenen Jahr die Goldemedaille bei den Welttitelkämpfen der Eisschwimmer über die gleiche Distanz. Weil beide Wettbewerbe alternierend stattfinden, entschied sich die 24-Jährige anno 2020 für einen Start bei der "Konkurrenz".

DURCHKLICKEN: Alisa Fatums Training im Kulkwitzer See Eiskaltes Training: Bei knapp über 6 Grad Celcius absolviert Alisa Fatum ihre Schwimmeinheiten im Kulkwitzer See, und zwar ganz ohne Neoprenanzug. Ein warmes Getränk im Anschluss ist Pflicht. © dpa

Dabei könnten die Winterschwimmer von den Eisschwimmern womöglich als Weicheier bezeichnet werden. „Da darf das Wasser über fünf Grad haben und man darf zwei Badekappen tragen. Das gibt's beim Eisschwimmen nicht“, erklärt Fatum. 2018 hat sie mit dem Sport begonnen. Anfang 2019 folgte der erste Wettkampf - gleich mit Weltrekord über die 1000 Meter Freistil. „Die Königsdisziplin“, verrät Fatum. Zum Eisschwimmen führte die Athletin eher der Zufall. Freiwasser war schon immer ihre heimliche Liebe und so hörte sie vor anderthalb Jahren im Sommer nicht einfach auf. Sie ging auch im Herbst ins Wasser und nahm dann auch gleich den Winter mit. So richtig erklären kann sie sich ihre Faszination am Eisschwimmen aber nicht.

Die Stätte ihres aktuellen Triumphs, der malerisch gelegene See in Bled, ist übrigens eine traditionelle Sportstätte. Für gewöhnlich sind es allerdings Ruderteams aus aller Welt, die hier ihre Kräfte messen. Bereits mehrfach war der slowenische Ort in der Vergangenheit Gastgeber von Weltmeisterschaften in dieser Sportart. Für Alisa Fatum war das Gewässer neu. Ihre Trainingsrunden absolviert sie normalerweise im Kulkwitzer See in Leipzig.