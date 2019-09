Weltmeisterlicher Empfang für die Wasserspringer vom Dresdner SC

Wie welche Strahlkraft diese engagierte und kompetente Arbeit sowie die daraus resultierenden Erfolge haben, zeigte sich auch an diesem Nachmittag. Denn mit der Rostockerin Saskia Oettinghaus, der Berlinerin Lena Hentschel sowie der Klippenspringerin Iris Schmidbauer aus Perl am Ammersee wurden drei Neue in den Reihen der Dresdner Wasserspringer begrüßt. Tina Punzel freut vor allem, dass sie mit Lena Hentschel ihre Synchronpartnerin im täglichen Training an ihrer Seite hat. „Da können wir uns jetzt optimal auf den Weltcup im April vorbereiten, um dort den Quotenplatz für Olympia zu holen“, so die Team-Europameisterin.

Die 18-jährige Hauptstädterin wiederholt dafür sogar am Sportgymnasium die 11. Klasse und wird 2022 dann auch ihr Abitur in Dresden ablegen. Die 21-jährige Saskia Oettinghaus sah in Rostock nicht mehr genügend Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. „Mit ihr habe ich jetzt auch noch eine gute Trainingspartnerin“, findet Tina Punzel den Zuwachs in der Trainingsgruppe perfekt. Nach der WM in Südkorea hatte die DSC-Springerin mit einer Freundin auf Kuba vom sportlichen Alltag abgeschaltet. Vergangene Woche erfolgte der Start in die Vorbereitung auf die Olympia-Saison im traditionellen Trainingslager in Zinnowitz. „Da standen vor allem Radfahren, Laufen, Volleyball und Athletik auf dem Plan. Seit dieser Woche sind wir wieder in unserer Halle“, berichtet Punzel und fügt an: „Ich habe das Glück, dass ich schon den Quotenplatz im Einzel erkämpft habe. Da können wir uns bis April zum Weltcup ganz auf Synchron fokussieren, um uns dann auch in dieser Disziplin für Olympia zu qualifizieren.“