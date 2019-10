Weltmeisterschaft im Standardtanz: Deutsches Duo will ins Finale

Leipzig. Die Medaillen liegen schon parat. Blitzeblank schimmern sie, wohl gebettet auf einem Kissen – Gold, Silber und Bronze. Ihre Besitzer, Renata und Valentin Lusin, sind bestens gelaunt und zu Scherzen aufgelegt. „Die Silbermedaille mögen wir am wenigsten. Die rostet so schnell“, sagt Valentin Lusin mit einem Augenzwinkern. Ob es das Tanzpaar auch am Samstag auf das Siegertreppchen schafft, wenn in Leipzig die Weltmeister im Standardtanz gekürt werden, ist noch offen. Ein Ziel haben die beiden aber dennoch vor Augen: „Wir wollen so weit nach vorne wie möglich, auf jeden Fall ins Finale“, sagt Renata Lusin.

Darauf haben die beiden sich akribisch vorbereitet. Drei bis vier Stunden Training am Tag sind Pflicht. An manchen Tagen dauert es auch mal länger. Mit den Feinheiten sei das Paar durch, erklärt Valentin Lusin. Jetzt komme es darauf an, die einzelnen Auftritte durchzuproben und sich fit zu machen für die harte Belastung des Turniers. Ein flotter Quickstep über zwei Minuten sei vergleichbar mit einem 800-Meter-Lauf, so Valentin Lusin. „Wir befinden uns beim Wettkampftanzen dabei an der Schwelle zum Ausdauersport“. In der Wettkampfphase treiben die beiden deshalb extra viel zusätzlichen Sport. Auf dem Plan stehen dabei Bein- und Rumpftraining für Stabilität und Haltung sowie Stretching für die Beweglichkeit.

Seit 16 Jahren tanzen die beiden Düsseldorfer auf Weltklasseniveau – Medaillen errangen sie national und international. Ans Aufhören haben sie auch schon gedacht – das geben sie offen zu. Langsam gehe es an die körperliche Belastungsgrenze, erklärt Renata. Vorerst machen sie aber weiter, solange es geht. Und auch nach der Profikarriere bleiben die Füße nicht still. Seit zwei Jahren tanzt das Paar an der Seite von Prominenten bei der Fernsehshow „Let’s Dance“.

Stadt mit Tanztradition

Bei ihm laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren: Oliver Thalheim plant seit einem halben Jahr mit einem Team von 80 Leuten die Weltmeisterschaft. Sie ist Teil des Internationalen Tanzsportfestivals Leipzig, das an diesem Wochenende (18. bis 20. Oktober) in Halle 3 der Leipziger Messe stattfindet. Der Höhepunkt ist der Samstagabend, wenn die Finalisten um den Titel kämpfen.

Es ist bereits die zehnte Weltmeisterschaft in Leipzig. Das freut Thalheim besonders. Er sieht in Leipzig eine Stadt mit Tanztradition. „Begonnen hat das in den 1960er Jahren, als mit dem Messepreis das wichtigste Tanzturnier der DDR hier jährlich gastierte.“ Dass nun seit 2010 wieder ein großes Tanzsport-Event in Leipzig stattfindet, setzt diese Tradition für Thalheim ebenbürtig fort.

Die Halle ist fast komplett ausverkauft. Einige wenige Tickets gibt es noch. Interessierte wenden sich dafür am besten direkt telefonisch an die Veranstalter (0341/6523353). Weitere Infos gibt es im Netz unter www.tanzen-leipzig.de.

Maximilian Hempel

