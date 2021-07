Silber im Doppelzweier: Nur die Griechen sind bei U23-WM besser als Erfanian und Wolff

„Das war saumäßig anstrengend, aber am Ende auch sehr erfolgreich“, freute sich DRC-Ruderer Aaron Erfanian über seine erste Medaille bei einer U23-WM. Bei seinem Debüt bei Welttitelkämpfen in dieser Altersklasse im tschechischen Racice trat Erfanian bei hochsommerlichen Temperaturen gemeinsam mit dem Berliner Schlagmann Moritz Wolff im Doppelzweier an. Während der Hauptstädter im Ziel die Arme zum Jubeln hochriss, sackte Erfanian vor Erschöpfung im Boot zusammen.

In der Bootsklasse hatten 21 Nationen ihre Teams gemeldet – große Konkurrenz also für das deutsche Duo, das bereits in den Vorrennen mit dem späteren Sieger, dem Doppelzweier aus Griechenland, Bekanntschaft gemacht hatte. Die starken Hellenen zwangen Erfanian/Wolff zunächst in der Qualifikation in den kräftezehrenden Hoffnungslauf und waren auch im Finale eine dreiviertel Bootslänge voraus. „Die Griechen waren einfach eine Klasse besser als wir“, analysierte Erfanian.