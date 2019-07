Immenser Kraftakt: Deutsche Wasserballer schließen WM auf Rang acht ab

Schenkel war noch am nächsten Tag etwas bedröppelt, daran war aber nicht die Niederlage gegen die Griechen schuld. Zwei Menschen starben bei einem Unglück in einem Nachtclub nahe dem Athletendorf. Acht Sportler wurden verletzt, in erster Linie Wasserballer. Das US-Frauenteam hatte seinen Titel gefeiert. Beim Frühstückt sei die Stimmung daher bedrückt gewesen, so Schenkel.

Im Spiel um Platz sieben gegen Griechenland war die Parade zwar weniger wichtig. Die Partie ging obendrein mit 6:11 (2:1, 2:3, 0:2, 2:5) verloren. Schenkel zeigte aber, dass auf ihn Verlass ist, der Keeper zählte mit Waspo-Teamkollege und DSV-Kapitän Julian Real zu den Gewinnern in Gwangju. Auch Hannovers Tobias Preuß überzeugte, als zweiter Torwart kam Kevin Götz in insgesamt drei Vierteln zum Einsatz.

Zuvor hatten sie Weltmeister Kroatien (8:10) am Rande einer Niederlage und im Vorrundenduell mit dem neuen Weltmeister Italien (7:8) lange Zeit sehr gut gespielt. „Insgesamt war das ein tolles Turnier. Wir sind zurück in der Weltspitze“, sagte der Trainer.

Im nächsten Jahr will der DSV nach zwei verpassten Sommerspielen das Ticket für Olympia in Tokio lösen. Der Weg dahin ist weit, zunächst geht es ab Oktober um das EM-Startrecht. Dann muss Deutschland bei der Europameisterschaft in Budapest im Januar das beste noch nicht qualifizierte europäische Team werden oder sich einen Startplatz für ein Qualifikationsturnier in Rotterdam sichern. Italien schlug im WM-Finale Spanien mit 10:5, beide Teams sind in Tokio ebenso dabei wie Weltliga-Gewinner Serbien.

Erweiterte Weltspitze

Deutschland wird durch das Erreichen des Viertelfinales vom DOSB zur erweiterten Weltspitze gezählt, dadurch gibt es mehr Fördergeld, die Anstrengungen können intensiviert werden. „Ich denke, unsere Chancen auf Olympia sind gut“, betonte Schenkel. „Ich will da jedenfalls unbedingt hin.“