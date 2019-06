Am 5. Juni um 19 Uhr ertönt der Schlusspfiff. Sieben Tage und sieben Nächte auf der Sportanlage im Saarland sind vorbei, und das große Ziel ist erreicht: „Die Stimmung ist trotz der Erschöpfung ganz gut. Ich bin einfach nur erleichtert, dass wir es jetzt endlich geschafft haben“, sagt Dirk Stiwitz, Chef-Organisator des Weltrekordspiels. Für ihn ist der Rekord etwas ganz Besonderes. Es war bereits sein dritter Versuch, sich in das Guiness-Buch der Rekorde einzutragen. Und der erste erfolgreiche.

Zwei Mal scheitere Stiwitz mit dem Thank God It’s Friday – Event Club (TGIF-EC) äußerst unglücklich. Die erste Marke von 72 Stunden nahm das Team 2015 in Angriff. Die Mannschaft schaffte es – ärgerlich nur, dass zeitgleich zwei Mannschaften in England das Spiel mit 102 Stunden Dauerfußball übertrafen. 2016 dann der zweite Versuch gegen eine Mannschaft aus Hamburg. 111 Stunden hielten sie durch. Doch das Problem hier: Die von Guiness geforderte Schrift- und Videodokumentation war lückenhaft, sodass der Rekord nicht anerkannt werden konnte.