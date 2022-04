Weltrekord in Leipzig: Flossenschwimmer Max Poschart knackt die Bestmarke

Leipzig. Die Stadt erwacht, an den Bäckereien bilden sich erste Schlangen der Brötchen-Käufer. In der Uni-Schwimmhalle herrscht am Sonntag 9 Uhr bereits Gewimmel – es geht in aller Herrgottsfrühe um den Finswimming-Weltrekord. Alle Augen sind auf Max Poschart gerichtet – auch SC-DHfK-Präsident Bernd Merbitz ist extra früh aufgestanden. Doch wo bleibt der Mann mit dem pinkfarbenen Schwimmanzug? Über Nacht hat der mehrfache Weltmeister die Farbe gewechselt. Nach zwei deutschen Rekorden am Samstag tritt er diesmal ganz in Schwarz auf die Startbrücke. Anzeige

Schnorchel und Badekappe sitzen ebenso wie die fast steinharte Monoflosse, die nur er mit seiner gestählten Muskulatur in eine elegante Delfinbewegung versetzen kann. Mit seinem Shirt wischt der 27-Jährige kurz den Startblock und die Hände trocken – dann geht es los. Es wird der erwartete Start-Ziel-Sieg. Aber kann er seinen eigenen Fabel-Weltrekord von 2017 unterbietet? 33,87 Sekunden sind zu knacken. Die Konkurrenz wird nicht total deklassiert, die Leichtigkeit des Seins fehlt ein wenig um diese Uhrzeit. Der frühere Potsdamer bleibt drei Zehntelsekunden über der Bestmarke, wird dennoch von Trainer Lutz Riemann sofort anerkennend in den Arm genommen. Der Coach hatte nach 75 Metern gesehen, dass die nötige Lockerheit ein wenig fehlte.

Poschart war 5.30 Uhr aufgestanden und zwei Stunden später der Erste beim Einschwimmen in seinem Heim-Becken in der Mainzer Straße. „Es war eine Weltklasse-Zeit. Dass es nicht ganz zum Rekord reichen würde, war abzusehen“, sagte der 27-Jährige, der dies mit dem harten Programm am Samstag begründete. Da schwamm er bereits drei Strecken – unter anderem erstmals in dieser Saison die nicht minder kräftezehrenden 200 Meter, die er ebenfalls gefühlt im Vollspeed angeht, um nicht in Zeitlupe zu verfallen. Zwar rettete er sich am Ende fast entkräftet mit Kraularmzügen ins Ziel, meinte aber sofort: „Dieser deutsche Rekord macht mich stolz. Dies war mit Sicherheit meine beste Leistung an diesem Wochenende. Erstmals seit sechs Jahren habe ich die 1:20 Minute geknackt.“ Was ihm genauso wichtig ist: Sein Vereinskollege Justus Mörstedt steigert sich um zwei Sekunden, macht Poschart das Leben schwer und den DHfK-Doppelsieg perfekt.