WELTREKORD! Leipziger Duo läuft 180 Kilometer in 12 Stunden 

Gehend dem Ziel entgegen

Obwohl der aus Jena stammende Läufer mit den Kräften am Ende schien, bekam er noch einmal einen Schub und übergab unverhofft sogar nochmal an seinen sieben Jahre älteren Teamkollegen. Der Ex-Berliner Sebastian Nitsche brachte das „Ding“ gehend ins Ziel – und um 19 Uhr knallten (symbolisch) die Sektkorken: Mit etwas mehr als 180 Kilometern haben Leipzig und der hiesige Verein lauftraining.com ein neues Weltrekord-Duo.

Zwar handelt es sich nicht um einen offiziellen Leichtathletik-Weltrekord wie im 100-Meter-Lauf. Aber Sebastian Nitsche und Cornelius Rossbach werden nun auf der Seite recordholders.org in einer Reihe mit zahlreichen skurrilen Bestmarken genannt. Unter anderem werden auf der Rekordseite Top-Werte im „Fahrrad-Rückwärtsfahren und dabei Geige spielen“ (60 km), im Banknoten-Sammeln aus 217 Staaten, im Fensterputzen (drei Bürofenster in 9,91 Sekunden) im eine Stunde lang Liegestütze vollführen, im Rekord-Heiraten (66 Mal), im Sammeln von Kurzzeitweckern (980 Stück) oder im Herstellen der längsten Nudel (865 Meter) gelistet. Der längste Kuss der Welt eines israelischen Paares (30:45 Stunden) dauerte zwar länger als die Samstag-Strapaze des Leipziger Duos, aber die wilde Knutscherei wäre in Corona-Zeiten nicht so gut gekommen.

"Pausen werden gefühlt immer kürzer"

Aber im Ernst: Kaum ein „Recordholder“ ging körperlich so an die Grenzen wie die beiden Wahl-Leipziger, die sich in den ersten sechs Stunden einen ordentlichen Puffer von sechs, sieben Kilometern erkämpften und diesen Vorsprung fast bis ins Ziel brachten. Zwei Mal in den zwölf Stunden knackten Nitsche/Rossbach die 16-km/h-Marke, erst am Ende wurde das Laufband auf 14 und einmal auf 11 km/h gestellt.