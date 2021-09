Nach Weltrekord-Treffern: Cristiano Ronaldo reist vorzeitig von Nationalteam ab

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo kann nach seinem Tor-Weltrekord vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Der 36 Jahre alte Kapitän der portugiesischen Auswahl wurde nach einer Regenerationseinheit vom Training freigestellt, wie der portugiesische Verband am Donnerstag mitteilte. Das anstehende Spiel in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan am kommenden Dienstag hätte der Offensivspieler ohnehin wegen einer Gelbsperre verpasst.

Anzeige