Junger Weltrekordhalter ist doch zu schlagen: Fiasko für RB Leipzigs E-Sportler Vejrgang

Leipzig. Er ist der Name in der FIFA-eSports-Szene, gilt seit Monaten als unbesiegbar, wird als Wunderkind gefeiert. Der 14-jährige Anders Vejrgang zockt seit September für die E-Sport-Abteilung des Bundesligisten RB Leipzig im Kader der „REBELZ“. Der Youngster schlägt dabei nicht nur zahlreiche Elite-Zocker, sondern spielt seine Konkurrenten eiskalt gegen die Wand.

Den Tränen nahe

Der Däne dominiert nun schon seit 13 Wochen die Weekend League der Fußball-Simulation FIFA 21 mit der makellosen Bilanz von 390:0 Siegen. Jedes Wochenende daddeln die Gamer von Freitag 9 Uhr bis Montag 9 Uhr. Die Teilnehmer haben in bis zu 30 Spielen die Möglichkeit, so viel Siege wie möglich zu holen. Vejrgang zockte an einem Wochenende jede Partie und verbrachte 2700 Minuten/45 Stunden innerhalb von drei Tagen an der PlayStation.