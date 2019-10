Welt-Torhüter Petr Cech wechselt die Sportart: Ex-Nationalspieler wird Eishockey-Keeper

Petr Cech versucht sich nun als Eishockey-Keeper. Der ehemalige Torwart der tschechischen Nationalmannschaft und des FC Chelsea tritt künftig für den britischen Viertligisten Guildford Phoenix an. „Ich hoffe, ich kann dem jungen Team helfen, die Saisonziele zu erreichen und so viele Partien zu gewinnen wie möglich, wenn ich spielen darf“, sagte der 37 Jahre alte Cech am Mittwoch auf der Homepage der Phoenix.

"Ich bin froh die Möglichkeit zu haben, mit dem Phoenix-Team Spielpraxis zu bekommen. Nach 20 Jahren im professionellen Fußball wird es für mich eine wundervolle Erfahrung das Spiel zu spielen, das ich als Kind so gerne gesehen habe", so Cech vor seinem Debüt am Samstag. Er fühle sich dem Sport schon sehr lange verbunden - sein Vater habe ihm damals aber zu einer Fußball-Karriere geraten. Diese hatte der Welttorhüter aus dem Jahr 2005 im Sommer beendet.

Petr Cech hatte zuvor 15 Jahre in der Premier League gespielt

Auch sein neuer Coach Milos Melicherik ist von Cechs Ehrgeiz begeistert. "Er hat sich schon stark verbessert, seitdem ich ihn das erste Mal auf dem Eis gesehen habe. Er ist ein großartiger Kerl, der hart trainiert", so der Trainer. Melicherik weiter: "Wir freuen uns sehr, dass Petr beim Phoenix-Team einsteigt und sind schon gespannt, ihn am Wochenende in Aktion zu erleben." Cech hatte 2012 die Champions League gewonnen, 2013 die Europa League und wurde insgesamt vier Mal englischer Meister. Einen Großteil seiner Titel gewann Cech mit seinem typischen Helm aus Kunststoff auf dem Kopf, der zu seinem Markenzeichen wurde. Er hatte sich 2006 einen Schädelbasisbruch zugezogen und fortan den Helm zur Sicherheit getragen.

