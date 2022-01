Wem gelingt der große Wurf in den Super Bowl? Die Quarterbacks der NFL Conference Championships im Check

Nur noch ein Sieg bis zum Spiel der Spiele: In der NFL steigen am Wochenende die Conference Championships. Es sind quasi die Halbfinalbegegnungen auf dem Weg in den Super Bowl. Am Sonntagabend (21 Uhr) treffen die Kansas City Chiefs auf die Cincinnati Bengals, in der Nacht zu Montag (ab 0.30 Uhr, jeweils Prosieben) stehen sich die Los Angeles Rams und die San Francisco ­49ers gegenüber. Im Fokus der beiden Spiele: die vier Quarterbacks. Doch wer hat das Potenzial, mit seiner Mannschaft den begehrten Super-Bowl-Ring zu holen? Der SPORTBUZZER macht den Check! Anzeige

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs): Der 26-jährige Superstar der Chiefs gilt als Nachfolger von Legende Tom Brady. Mahomes hat sich nach durchwachsenem Saisonstart zum Ende der Spielzeit gefangen, ist als Spielmacher ein Genie. Sein Improvisationstalent in kritischen Situationen und sein Wurfarm suchen in der NFL ihresgleichen. Das kostet: Die Chiefs haben ihren Quarterback bis 2031 an sich gebunden – für ein Gehaltgesamtpaket von 450 Millionen (!) US-Dollar. Doch das Geld ist gut angelegt. 2020 gewann Mahomes als jüngster Quarterback mit Kansas den Super Bowl, wurde zum Spieler des Finals gewählt. 2021 erreichte er das Finale, unterlag Brady und den Tampa Bay Buccaneers. Jetzt soll es mit dem dritten Einzug in Folge in den Super Bowl klappen.

Joe Burrow (Cincinnati Bengals): Der Quarterback gehört mit seinem Team zu den Überraschungen der Saison: Nachdem die Bengals seit über 31 Jahren kein Play-off-Spiel mehr gewonnen hatten, haben sie jetzt die Chance auf den Einzug in den Super Bowl. Das liegt auch an Burrow. Das 25-jährige Toptalent spielt erst seine zweite Saison für die Franchise in der NFL, gehört aber schon zu den Topathleten auf seiner Position. Mit 4611 geworfenen Yard stellte er in der regulären Spielzeit einen neuen Vereinsrekord auf. Gutes Omen: In der regulären Saison gewannen die Bengals vor vier Wochen den Vergleich gegen die Chiefs. Burrows Nachteil: Seine Offensivlinie, die ihn vor Angriffen der Gegner schützen soll, ist schwach. Beim Sieg gegen die Tennessee wurde er insgesamt neunmal zu Boden gebracht, bevor er den Ball werfen konnte.



Matthew Stafford (Los Angeles Rams): Ist mit 33 Jahren der älteste der vier Quarterbacks – und war in der regulären Saison der unbeständigste. Stafford hat mit 17 die meisten Fehlpässe der Liga geworfen. Der Quarterback wechselte erst vor der Spielzeit nach Los Angeles. Er kam von den Detroit Lions, die in den vergangenen Jahren nicht mit sportlichen Höchstleistungen auf sich aufmerksam machten. Unglaublich: Nach 13 Profijahren und 182 Saisonspielen konnte Stafford erst mit den Rams in der ersten K.-o.-Runde gegen Arizona seinen ersten Play-off-Sieg als Quarterback feiern. Zuletzt hat er Titelverteidiger Tampa rausgeworfen. Der große Trumpf für Los Angeles ist die beste Defensive der Liga um Superstar Aaron Donald.