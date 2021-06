Der Wembley-Countdown: Roter Sieg zum Neustart – Der große Moment des Christian Pander

Verdarben die Deutschen doch den Engländern nach dem Abschied aus dem alten Wembley 2000 auch den Einstand im neuen. Auf dem Titel des Programmhefts stand noch keck: "Let’s see, if anyone can beat us here." Das ging weit schneller als im alten Wembley, da dauerte es fünf Jahre – und gar 30 gegen eine nichtbritische Mannschaft.