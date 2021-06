Der Wembley-Countdown: Wie Dietmar Hamann Abrissbirne für das alte Stadion spielte

In turbulenten Zeiten kreuzte die DFB-Auswahl zum bislang letzten Pflichtspiel in Wembley auf. Die Kokain-Affäre um den designierten Bundestrainer Christoph Daum schwebte über diesem Spiel in der WM-Qualifikation vom 7. Oktober 2000. Der aktuelle Bundestrainer Rudi Völler ging zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass er nur noch neun Monate im Amt sein würde. Bekanntlich kam es anders. Auch mit einem Sieg in Wembley war nach der Katastrophen-EM wenige Wochen zuvor nicht zu rechnen, zumal man da noch gegen die Engländer verloren hatte (0:1).

England-Trainer Keegan trat noch im Stadion zurück

"Hamann schwang die Abrissbirne für Wembley", schrieb eine englische Zeitung. Bei einer Internet-Abstimmung über den Namen einer Fußgängerbrücke zum neuen Stadion kam dank deutscher Witzbolde "Didi Hamann Bridge“ heraus, was die traditionsbewussten Engländer dann doch nicht zuließen. Den Spott aus dem deutschen Fanblock aber konnten sie nicht verhindern: "We won the last game in Wembley!", sangen sie. Trainer Kevin Keegan trat noch im Stadion zurück.