Der Wembley-Countdown: Das wohl legendärste Tor zwischen England und Deutschland fiel 1966

Die ganze Welt blickte am 30. Juli 1966 gespannt nach Wembley, wo sich Deutschland und Gastgeber England vor 96. 924 Zuschauern im WM-Finale gegenüberstanden. Es gilt als eines der besten, von Beginn an war Feuer im Spiel.

Deutschland ging durch Helmut Haller in Führung (12. Minute), Geoff Hurst glich aus (17.). Nach knapp 20 Chancen fiel wieder ein Tor, Peters brachte England in Führung (78.). Verzweifelt rannten die Deutschen an, scheiterten immer wieder an Gordon Banks. Der berühmte Radioreporter vom „Wunder von Bern“ (1954), Herbert Zimmermann, resignierte bereits. „Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass es unsere Stürmer noch mal packen werden“, sagte er in der 90. Minute. Da gab es noch einmal Freistoß, nach zwei Abprallern landete der Ball beim Kölner Verteidiger Wolfgang Weber. Mit langem Bein drückte er ihn zum 2:2 über die Linie. Schiedsrichter Gottfried Dienst aus der Schweiz pfiff gar nicht mehr an – Verlängerung.