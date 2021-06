Der Wembley-Countdown: Netzer stößt "aus der Tiefe des Raumes" in die Weltspitze

Bis zum 29. April 1972 hatten erst drei Gäste in Wembley gewonnen: Österreich, Ungarn und Schweden – und das nur in Testspielen. Nun kamen die Deutschen zum EM -Viertelfinalhinspiel und ahnten Schlimmes. Wegen Personalproblemen und schlechter Form einiger Leistungsträger unkte Spielmacher Günter Netzer in der Kabine: "Wenn wir keine fünf Tore kriegen, haben wir ein gutes Ergebnis erreicht." Kaum zu glauben, dass aus Netzer mal ein viel beachteter Experte werden sollte, viel falscher hätte er kaum liegen können.

Hinterher würde man vom besten Spiel der DFB-Historie sprechen, wobei der Überraschungseffekt sicher in die Bewertung mit einfloss. In der ARD war gar von "einer Sensation des Weltfußballs" die Rede. Bundestrainer Helmut Schön ging Risiko mit dem Einsatz der jungen Bayern Georg "Katsche" Schwarzenbeck (22), Paul Breitner (20), Uli Hoeneß (20, erzielte das 1:0), die fortan im Team blieben. 100 000 Zuschauer erlebten die Geburtsstunde des kommenden Europa- und Weltmeisters.

"Aus der Tiefe des Raumes" in die Weltspitze

Die Spielkunst, die diese in Hoffnungsgrün spielende Elf entfaltete, machte sie über Nacht zum EM-Favoriten. Die Verteidigung spielte hervorragend, im Mittelfeld regierte Netzer, dessen Tempoläufe für Angst und Schrecken im englischen Lager sorgten. Es war der Tag, als er "aus der Tiefe des Raumes" in die Weltspitze vorstieß und nach dem von "Rambazamba-Fußball" gesprochen wurde. Eine Erfindung der Bild-Zeitung, die damit dem Wechselspiel von Beckenbauer und Netzer huldigte. "In Wembley waren wir der Perfektion sehr nahe!", sagte Netzer später. Und England jammerte. "Oh what a black day for England", titelte der Sunday Express.