EM-Halbfinale vor rund 60.000 Fans: Michael Ballack kritisiert Erhöhung der Zuschauerzahlen in Wembley

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack hat die Zulassung weiterer Zehntausender Zuschauer für die K.o.-Runden-Spiele im Londoner Wembley-Stadion bei der EM kritisiert. "Während des Turniers das nochmal zu erhöhen, war sicherlich fragwürdig", sagte Ballack am Mittwoch als Experte vor dem Halbfinale zwischen England und Dänemark bei MagentaTV. Dass bei den abschließenden Partien in der Londoner Arena rund 60.000 Fans auf die Tribünen durften, nachdem zu Turnierbeginn nur etwas mehr als 20.000 Zuschauer zugelassen waren, bewertete der Ex-Profi als "vielleicht auch viel zu viel".

Für ihre Öffnungsstrategie war die britische Regierung zuletzt besonders auch aus Deutschland attackiert worden. In Großbritannien breitet sich die als ansteckender geltende Delta-Variante des Coronavirus am stärksten aus. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hatte vor den Finaltagen einen erheblichen Anstieg der Corona-Infektionen im Zusammenhang mit der EM festgestellt. Bis zum Ende der dritten Turnierwoche habe es mehr als 2500 Fälle in sieben Ländern gegeben, die sich mit der EM in Verbindung bringen ließen, bestätigte die EU-Agentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.