Bericht: Lionel Messi bleibt beim FC Barcelona - Superstar will Vertrag doch erfüllen

Lionel Messi wird einem Bericht des argentinischen Senders TyCSports zufolge den FC Barcelona doch nicht in diesem Sommer verlassen. Demnach werde der 33 Jahre alte Superstar aus Argentinien seinen Vertrag erfüllen, der am 30. Juni nächsten Jahres endet. Quellen nannte der Sender am Freitag nicht. Messi wolle einen drohenden Rechtsstreit mit dem Verein vermeiden, zu dem er vor 20 Jahren gewechselt war, hieß es.

Kurz zuvor hatte Messis Vater in einem Schreiben an die spanische La Liga noch einmal erklärt, dass aus ihrer Sicht die Klausel in Messis Vertrag nicht abgelaufen sei, der zufolge er den Kontrakt einseitig kündigen kann. Die Liga erwiderte umgehend, dass sie bei ihrem Standpunkt vom 30. August bleibe, wonach die Klausel nicht mehr gelte und eine Ablösesumme fällig würde, die bei Messi bei festgeschriebenen 700 Millionen Euro liegt.