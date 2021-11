Wenig Glanz unter Flutlicht: RB Leipzig gewinnt Testspiel gegen Eilenburg

Die Gäste begannen erfrischend, spritzten regelmäßig in Leipziger Ungenauigkeiten, und Adam Fiedler vergab die erste Chance aus spitzem Winkel. Danach hatte sich RB in ungewohnter Zusammensetzung offenbar sortiert, war nun immerhin in Sachen Ballbesitz überlegen. Eilenburg verteidigte ausgefuchst, zumal die Hausherren im entscheidenden Drittel kaum so etwas wie Kombinationen zusammenbekamen.