Wenig Hoffnung für Amateursportler: Sachsen plant verschärfte Corona-Regeln

Sachsens Fußballer, Handballer, Volleyballer, Basketballer und Co. müssen weiter stark bleiben: Für sie wird es in den kommenden Woche keine Lockerungen in Sachen Trainings- und Wettkampfverbot geben. Bangen müssen die Individualsportler: Denn der Freistaat sieht in Corona-Hotspots für sie keine Ausnahmen mehr vor.