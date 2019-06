Wenig Spieler und Verletzungspech: Wie soll Hannover 96 mit dem Minikader testen?

Erst hatten sie kein Personal, dann kam noch Pech dazu: Am Wochenende startet 96 in die Testspielzeit, doch noch fehlt’s an Man­po­wer. Trainer Mirko Slomka geht mit Minipersonal in den nächsten Vorbereitungsabschnitt. Jetzt fallen auch noch Walace (Nasenbeinbruch) und Michael Esser (Gehirnerschütterung) aus.

"Michael Esser war für einen kurzen Moment weg"

Beim Training am Dienstag waren der Mittelfeld-Brasilianer und die ehemalige Nummer eins mit den Köpfen zusammengestoßen. „Das war ein schlimmer Moment. Michael Esser war auch für einen kurzen Moment weg“, schildert Slomka. Esser hatte eine Platzwunde am Kinn und blutete. Immerhin konnte er nach einer Behandlungspause eigenständig aufstehen. Er und Walace werden aber die nächsten Tage fehlen. „Beide werden bei den Spielen am Wochenende nicht dabei sein“, bestätigt Slomka.