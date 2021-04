Wenige Stunden vor Liverpool-Spiel: Raphael Varane von Real Madrid positiv auf Corona getestet

Der Franzose sei sofort unter Quarantäne gestellt worden. Damit verpasst der 27 Jahre alte Innenverteidiger und Teamkollege von Toni Kroos nicht nur das Spiel am Dienstagabend gegen die Engländer, sondern auf jeden Fall auch den Clásico am Samstag gegen Erzrivale und Titelkonkurrent FC Barcelona.

Dennoch geht der FC Liverpool mit einer Mischung aus großem Respekt und gesundem Selbstbewusstsein ins erste Aufeinandertreffen mit Real Madrid seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2018. "Sie sind die Mannschaft mit den meisten Titeln in diesem Wettbewerb und daher an die K.-o.-Phase gewöhnt. Wir müssen unser Bestes geben, um ein ordentliches Resultat zu erzielen", sagte Stürmer Diogo Jota am Montagabend nach der Ankunft in Madrid auf einer online übertragenen Pressekonferenz.