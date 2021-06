Weniger als eine Woche nach Kollaps: Christian Eriksen aus Krankenhaus entlassen - "OP ist gut verlaufen"

Auf diese Nachricht haben Fußball-Fans weltweit gewartet: Christian Eriksen hat sechs Tage nach seinem dramatischen Kollaps während des EM-Spiels zwischen Dänemark und Finnland (0:1) das Krankenhaus wieder verlassen. Der 29-Jährige sei erfolgreich am Herzen operiert worden und aus dem Reichskrankenhaus in Kopenhagen entlassen worden, teilte der dänische Verband am Freitagabend mit. Eriksen habe auch schon das Nationalteam in dessen EM-Quartier in Helsingor besucht, hieß es weiter in der Mitteilung. Von dort werde er nach Hause reisen und Zeit mit der Familie verbringen. Anzeige

Der Dänemark-Star erlitt gegen Finnland einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Am Donnerstag gab der dänische Verband bekannt, dass Eriksen als medizinische Konsequenz ein ICD-Defibrillator implantiert werde. Dieses Gerät ähnelt einem Herzschrittmacher und wird bei Menschen mit erhöhtem Risiko für Herzrhythmusstörungen eingesetzt.

Eriksen wird Dänemark gegen Russland anfeuern

Eriksen äußerte sich in einem Statement, das der Verband bei Twitter veröffentlichte - und bedankte sich für die vielen Genesungswünsche: "Vielen Dank für die riesige Anzahl an Grüßen - es war unglaublich, das zu sehen", sagte er in Richtung der Fans. "Die Operation ist gut verlaufen und mir geht es den Umständen entsprechend gut", teilte er mit. Über seinen Besuch bei der Mannschaft hat er sich gefreut: "Es war großartig, die Jungs wiederzusehen, nachdem sie gestern Abend eine fantastische Partie gespielt haben. Ich brauche wohl nicht erwähnen, dass ich sie am Montag gegen Russland anfeuern werde."





Dänemark hatte im zweiten EM-Spiel am Donnerstagabend gegen Turnier-Mitfavorit Belgien eine gute Leistung gezeigt und nach einem frühen Treffer von RB Leipzigs Yussuf Poulsen lange geführt. Belgien drehte die Partie in der zweiten Hälfte allerdings noch mit zwei Toren und fügte der Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand so die zweite Pleite zu. In der zehnten Minute war die Partie kurzzeitig unterbrochen worden. Alle Spieler und Zuschauer im Kopenhagener Stadion hatten zu Ehren Eriksens applaudiert.