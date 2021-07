Weniger Länderspiele, jährlich WM oder EM: Arsène Wenger plädiert für Kalender-Revolution

Die Europameisterschaft neigt sich mit den kommenden Halbfinal-Spielen dem Ende zu - und dann? Für die deutsche Nationalmannschaft stehen nach dem bitteren EM-Aus gegen England im September die nächsten Länderspiele an. Die Fußball-Zwerge Liechtenstein, Armenien und Island sind in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 die ersten Gegner für das Team des neuen Bundestrainers Hansi Flick. Im Oktober und November stehen dann jeweils erneut Länderspiel-Pausen an. Trainer-Legende Arsène Wenger hat davon genug, wie er im Gespräch mit dem Kicker (Montag) nun kritisierte. Der ehemalige Arsenal-Trainer und heutige Offizielle beim Fußball-Weltverband FIFA plädiert für eine Kalender-Revolution. Anzeige

Die Wenger-Idee: Weniger Abstellungsperioden für die Nationalmannschaften, mehr qualitativ hochwertige Spiele. "Ich war in meiner Karriere Klubtrainer, kein Nationaltrainer", erklärte der Franzose, der bei der FIFA als Direktor für globale Fußballförderung tätig ist. "Da hatte ich immer das Gefühl, dass die vielen kürzeren Abstellungsperioden für die Spieler eher ungünstig waren. Das waren immer Momente der Ungewissheit. Wie geht es den Spielern danach mental? Kommen Sie angeschlagen wieder zurück?" Genau dies sei bei Robert Lewandowski passiert, der sich beim polnischen Nationalteam gegen Andorra verletzt hatte. "Das hat Bayerns komplette Champions-League-Saison kaputtgemacht", so Wenger.

Arsène Wenger: 28 statt 50 Tage Länderspielpausen im Jahr

Wengers Lösungsansatz: Ein verknappter Rahmenterminkalender für die Verbände mit Platz für eine oder zwei Länderspiel-Phasen. So plädiere der 71-Jährige dafür, "dass sich die Nationalmannschaft im Oktober trifft, für einen Monat, sieben Qualifikationsspiele bestreitet und dann im Juni die Endrunde eines Turniers". Dies habe sowohl Vorteile für die Spieler wie auch die Klubs, führte Wenger weiter aus: "Wir wollen die Zahl der Spiele reduzieren, das ist ganz wichtig, denn wir sehen ja den Zustand der Spieler." Demnach wären dann nur noch 28 Tage im Jahr statt bisher 50 für Länderspielpausen reserviert, die Anzahl der Qualifikationsspiele falle von zehn auf sieben.





Diese Idee habe laut Wenger sogar noch einen weiteren Vorteil. Sie könnte dazu führen, dass genug Luft wäre, um Welt- und Europameisterschaften im Wechsel jährlich auszutragen. "Wir garantieren auch nach jedem Turnier eine Ruhephase. Stellen Sie sich das so vor: 2026 die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada; 2027 eine Europameisterschaft und die anderen Kontinental-Turniere; 2028 wieder eine Weltmeisterschaft; und so weiter", sagte Wenger und schob ein. "Bis 2024 bleiben die Wettbewerbe ohnehin vorerst alle bestehen, erst danach können Veränderungen vorgenommen werden."