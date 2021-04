Wenn der eigene Traum platzt: RB Leipzigs Coach Nagelsmann weiß, wie sich das anfühlt

Leipzig. RB Leipzig lässt sich Einiges einfallen, um seinen Fans trotz Corona nahe zu sein. So auch beim Event „Inside RBL“ am Mittwoch, wo unter anderem Stadionsprecher Tim Thoelke mit Cheftrainer Julian Nagelsmann über die Nachwuchsarbeit am Cottaweg und die Ansprüche der Roten Bullen in der Bundesliga und im DFB-Pokal sprach. Fans, die sich mit auf den Rundgang durch die RB-Akademie am Cottaweg begaben, konnten Fragen stellen.

Meniskus- und Knorpelschaden

„Grundsätzlich war ich schon talentiert“

Die Betreuung der Augsburger Jugend habe ihm so viel Spaß gemacht, dass er beim Trainerjob geblieben sei, so Nagelsmann. „Stand heute kann ich diesen Job etwas erfolgreicher machen, als ich wahrscheinlich als Spieler gewesen wäre.“ Würde er dennoch etwas ändern, wenn er in die Vergangenheit zurückreisen könne, wollte eine Anhängerin wissen. Die Antwort: Ja. Der heute 33-Jährige würde seine damaligen Verletzungen gern ungeschehen machen. „Ich konnte neun Monate nicht joggen und spielen. Das war gerade so im Übergang von der Jugend in den Herrenbereich. Das war dann der Killer, das mein Körper nicht mehr so richtig in Schwung gekommen ist.“