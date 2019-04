Wenn zwei Handball-Hünen Post austragen: Leipzigs Janke und Villadsen "arbeiten" mal anders

Leipzig. Die Handball-Bundesliga pausiert, die Profis des SC DHfK arbeiten trotzdem fleißig weiter. Am Mittwoch mussten Maximilian Janke und René Villadsen allerdings nicht wie gewohnt mit dem Ball den Kasten treffen oder Tore verhindern. Vielmehr versuchten sie, Briefe in Kästen zu befördern. Als Paten der LVZ-Post waren sie schon am frühen Morgen mit dem Fahrrad unterwegs und versuchten, den Zustellern ein bisschen unter die Arme zu greifen. „Ich habe die richtigen Schilder gar nicht gefunden. Für nur einen Brief habe ich ewig gebraucht – ich stand eigentlich mehr im Weg rum“, berichtet Rückraumspieler Janke und lacht. Der 26-jährige Profisportler scherzt weiter: „Außerdem wäre das Fahrradfahren auf Dauer sicherlich anstrengend.“

Die LVZ-Post-Zusteller Mandy Hildebrandt und Sven Bandemer nehmen die SC-DHfK-Handballer Maximilian Janke und Rene Villadsen (rechts) auf eine Zustell-Tour in Leipzig mit.

Später ging es für die beiden Handballer dann in das Redaktionsgebäude der Leipziger Volkszeitung, wo sie zunächst über den Arbeitsalltag der Sportjournalisten aufgeklärt wurden. „Das wäre viel eher etwas für mich – ich wähle auf jeden Fall die Redaktion“, sagt Janke. Erstaunt registrierten beide, dass es von der LVZ-Sportseite am Mittwoch wegen des späten DFB-Pokal-Krimis drei Varianten gab und die Redaktion bis 0.15 Uhr geackert hatte. Ganz überzeugt vom Journalisten-Job waren beide jedoch letztlich nicht und wollen daher die Profi-Karriere noch nicht an den Nagel hängen.

„Du musst eine Ausbildung machen“

Aber was kommt eigentlich nach der Zeit als Handballer? „Meine Mutter hat damals gesagt: ,Du kannst gerne anfangen mit Handball, aber du musst eine Ausbildung machen“, erzählt Villadsen aus der dänischen Heimat. An den Rat hat er sich gehalten und eine Ausbildung im Finanzwesen gemacht, derzeit bildet er sich aber auch neben der Profikarriere noch weiter fort. „Ich habe Frau und zwei Kinder in Dänemark. Wenn man Familie hat, muss man sich unbedingt auch auf einen Job nach der Profikarriere vorbereiten“, so der 32-jährige Torhüter, der in Leipzig den verletzten Jens Vortmann vertritt und noch bis Anfang Juni beim SC DHfK spielen wird. Dann geht es voraussichtlich zurück in die Heimat zum Club Aarhus Handbold. Janke studiert übrigens nebenher Wirtschaftsingenieurwesen.

Dann besuchten beide den SPORTBUZZER und versuchten sich im „Selbstgespräch der Woche“ die Fragen zu stellen, die sich sich von Journalisten wünschen würden. Ihre Erfahrungen mit Reportern? Janke: „Ganz gut. Direkt nach dem Spiel ist es nicht leicht, Dinge konkret zu formulieren.“ Villadsen deutete an, dass die Reporter in Dänemark mitunter recht humorlos seien. „Ich mag es nicht, wenn mich die Fragen schon in eine bestimmte Richtung drängen. Ich möchte selbst entscheiden, was ich sage.“

Beim Abschied versprach das Duo, dass der SC DHfK bis Saisonende noch einmal Vollgas geben werde. Die bislang nur sieben Siege wurmen die Handballer selbst am meisten. Tilman Kortenhaus, Frank Schober

