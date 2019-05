Wer bleibt noch für Hannover 96 übrig? Nach Krösche sagt auch Jonas Boldt als Manager ab

Wer bleibt noch für

Klar ist: 96 kann nicht so viel zahlen wie erfolgreiche Bundesligisten. Boldt könnte bei den Fohlen in Mönchengladbach auf der Erfolgswelle reiten. Nach der Absage von Rouven Schröder wird der frühere Leverkusen-Manager mit der Borussia in Verbindung gebracht. Krösche nach Leipzig, Andreas Bornemann zu St. Pauli, Ro­bert Palikuca nach Nürnberg, Sven Mislintat nach Stuttgart und Mi­cha­el Reschke eventuell zu Schalke. Wer bleibt da noch für 96 übrig?

Einige Kandidaten sind noch frei. „15 Bewerbungen“ für den Sportchef-Posten hat 96 „ernsthaft diskutiert“, sagt Kind. Ein freier Kandidat wird im Sommer der Schweizer Fredy Bickel (53) sein. Von 2003 bis 2007 arbeitete er als Sportchef beim FC Zürich mit Trainer Lucien Favre zusammen, das Duo holte drei Titel. Anschließend holte er den jetzigen Frankfurt-Trainer Adi Hüt­ter 2015 zu Young Boys Bern. Aktuell ist Bickel Manager bei Rapid Wien, er hört nach dieser Saison auf.