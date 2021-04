Wer ersetzt Hummels? Diese Elf schickt Edin Terzic beim VfL Wolfsburg ins Rennen 

Bitter für den BVB: Gegen den VfL Wolfsburg fehlt Coach Edin Terzic der Abwehrkapitän Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 ist wegen einer Gelbsperre nicht mit von der Partie. Sein Ausfall ist ein herber Schlag für das Abwehrgebilde der Dortmunder. Dafür ist Mittelfeldspieler Thomas Delaney erstmals nach auskurierter Achillessehnenbeschwerde wieder dabei. Ob es schon für 90 Minuten reicht, ist bei ihm allerdings fraglich. Torjäger Erling Haaland, der beim Sieg gegen Bremen seine Torflaute beendet hatte und per Elfmeter auch gegen Union Berlin verwandelte , fängt wenig überraschend im Sturmzentrum an.

Der BVB will unbedingt nächste Saison in der Champions League spielen. Das machten die Borussen beim 4:1 über Werder Bremen und dem 2:0 gegen Union Berlin klar. Schließlich hängt von der Endplatzierung mutmaßlich auch der Verbleib wichtiger Spieler wie Haaland ab. Am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg will die Mannschaft von Trainer Edin Terzic den Positivtrend fortsetzen. Doch auch für die "Wölfe" geht es um viel: Sie können heute die CL-Qualifikation so gut wie perfekt machen – oder sie noch einmal in Gefahr bringen.