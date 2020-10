Wer gewinnt das Oberliga-Derby? Der Trend spricht für Lupo, die Bilanz für Gifhorn

Denn in Gifhorn gab's für die Italiener selten was zu holen: In der vergangenen Saison gab's ein 1:1 im Hinspiel, das Rückspiel in Gifhorn gewann der MTV mit 3:1, siegte außerdem auch im Niedersachsen-Pokal mit 5:4 nach Elfmeterschießen - ebenfalls in Gifhorn. Der letzte Sieg in der Mühlenstadt ist für Lupo eine halbe Ewigkeit her: Am 4. Mai 2011 hatte das Team im Bezirkspokal-Halbfinale mit 2:1 gewonnen - satte neuneinhalb Jahre ist ein Triumph in Gifhorn nun also schon her.

Die erste Auflage des Oberliga-Derbys in dieser Saison steht vor der Tür: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der MTV Gifhorn den Lokalrivalen Lupo/Martini Wolfsburg in der Flutmulde. Während Lupo sich in der Tabelle eher nach oben orientiert, schaut der MTV aktuell in den Rückspiegel. Aber: Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit spricht für die Hausherren.

In der jüngeren Vergangenheit konnte Lupo ebenfalls höchstens ein Remis holen, bezwang den MTV zuletzt im Februar 2018 mit 5:1. "Das war auf Kunstrasen im Rückspiel", erinnert sich Lupo-Coach Giampiero Buonocore, der das Team damals in seiner ersten Amtszeit trainierte.

Geht es nach den Vorzeichen, gibt es also mindestens einen Punkt für Gifhorn - MTV-Trainer Michael Spies gibt darauf aber nichts. "Mit sowas kann man mir nicht kommen. Das ist Statistik, und die ist nicht immer der Maßstab", betont der Ex-Profi. "Statt in der Vergangenheit zu wühlen, müssen wir in der Gegenwart Vollgas geben." Schließlich ist Spies nicht entgangen, wie gut Lupo aktuell drauf ist: Nach mäßigem und durch zwei Corona-Fälle verspäteten Saisonstart gewannen die Wolfsburger jüngst vier Liga-Spiele in Serie.

"Lupo ist ein Top-Favorit"

Für Spies ist das nicht verwunderlich. "Zusammen mit dem 1. FC Egestorf/Langreder ist Lupo der Top-Favorit in unserer Staffel", findet Spies. "Das ist eine spielstarke, kämpferische Mannschaft, die eine gute Ordnung und Siegeswillen hat. Wenn man sich nach einem schlechten Start so eine Serie erspielt, zeugt das von Klasse." Trotzdem will Gifhorn wieder alles geben, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. Spies: "Wir wissen, dass wir brutal ackern müssen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Dazu müssen wir alles rausholen, aus jedem einzelnen Spieler und Woche für Woche an die Schmerzgrenze gehen - dann können wir jeden schlagen."

Das weiß auch Buonocore. "Ich sehe nicht, dass wir der Favorit sind", so der Coach. "Um gegen Gifhorn zu gewinnen, musst du wirklich überlegen sein, und das war in den letzten Derbys nicht immer so. Der MTV gibt nie auf, kann auch nach einem 0:2-Rückstand wiederkommen", warnt Buonocore. "Aber auch mit einer 2:0-Führung ist er nicht sicher durch."

"Man kennt sich gut"

Vorfreude herrscht bei Lupo schon, "man kennt sich gut, das Derby ist immer etwas Besonderes", so Buonocore. "Wir haben großen Respekt voreinander, haben in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet." So wurden Spieler verliehen, ohnehin herrscht Fluktuation zwischen den Teams - mit Timon Hallmann, Dennis Dubiel, Elvir Zverotic, Gracian Konieczny, Sean Redemann und Rodi Celik spielt ein ganzer Haufen Ex-Gifhorner in Wolfsburg, umgekehrt haben Nireas Igbinoba (kam im Sommer), Karim Benaissa, Cedric Schröder (in der Reserve) und Mario Petry Lupo-Vergangenheit.

"Ich selbst habe keine große Verbindung zum MTV, aber letztlich wollen wir genauso weitermachen, wie in den vergangenen Spielen", sagt Buonocore - und betont: "Derby ist nicht nur der Spieltag, das ist auch die Vorbereitung in der Woche davor." Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: "Und die Tage danach, wenn der Sieger dann ein paar Worte für den Verlierer hat."