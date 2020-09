Wer hat ein Anrecht auf Derby-Tickets? Hannover 96 droht Kartenwirbel

Zum Derby gegen Eintracht Braunschweig am 3. Oktober darf Hannover 96 9.800 Zuschauer in die HDI-Arena lassen - der Vorverkauf beginnt am Donnerstag. Doch wer bekommt die Tickets? Bislang dürfen nur die 19.000 Dauerkartenbesitzer der Vorsaison mitmachen. Der Vorstand des 96-Vereins fordert allerdings, dass auch Mitglieder ohne Dauerkartenhintergrund eine Chance auf die Tickets haben...