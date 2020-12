Champions League statt 3. Liga: Das ist Bayern-Debütant Bright Arrey-Mbi – Lob von Hansi Flick

Von der Lübecker Lohmühle und dem Rostocker Ostsee-Stadion ins Wanda Metropolitano von Atlético Madrid: Bright Arrey-Mbi wird von Hansi Flick fast aus dem Nichts in das kalte Wasser der Champions League geworfen. Der Trainer vertraut dem erst 17 Jahre alten Innenverteidiger offenbar sehr, denn Arrey-Mbi steht in der Startelf des FC Bayern München beim Gastspiel des Titelverteidigers in der spanischen Hauptstadt und feiert im spektakulären neuen Atléti-Stadion sein Profi-Debüt für den FCB. Er trifft auf Superstars wie Joao Felix und Yannick Carrasco - statt wie gewohnt auf Spieler der 3. Liga. Anzeige

Flick hatte schon vor dem Anpfiff keinen Zweifel daran, dass sein junger Schützling das Zeug für die Königsklasse hat. "Bright ist ein physisch starker Spieler, der eine gute Geschwindigkeit hat", sagte der Cheftrainer der Münchner bei Sky. "Er hat die Chance verdient". Für seine Teamkollegen war der deutsche U17-Nationalspieler kein Unbekannter mehr: Im Profitraining des Rekordmeisters mischte der in Kaarst bei Düsseldorf geborene Innenverteidiger, der zu den größten Talenten in der Bayern-Jugend zählt, schon in der zurückliegenden Saison mit.

Zum Einsatz für die Profis hatte es allerdings bis jetzt noch nicht gereicht. Im Pflichtspiel-Kader tauchte der 17-Jährige jedoch schon zwei Mal auf – ebenfalls in der Champions League. Beim 4:1 gegen seinen früheren Klub FC Chelsea war er in der Vorsaison ebenso dabei wie kürzlich beim 3:1 gegen Salzburg. Zur laufenden Spielzeit stieß er zum Team des Drittliga-Meisters. Zu Beginn bremste ihn ein Muskelfaserriss für vier Wochen aus - zuletzt flog er beim Auswärtsspiel gegen den VfB Lübeck (0:3) mit Gelb-Rot vom Platz. Nach seiner Sperre absolvierte er gegen Hansa Rostock (0:2) seinen vierten Saisoneinsatz.