Jonas Carls gegen Hoffenheim in der Startelf: Wer ist der Schalke-Neuling?

Jonas Carls: Frühere Stationen, Einsatzzeiten und Statistiken

Carls wurde in Haan geboren, einer kleineren Stadt im Kreis Mettmann zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und Wuppertal. Seine Fußballkarriere startete er in frühester Jugend beim 1. FC Wülfrath, 2005 wechselte er im Alter von acht Jahren zu Bayer 04 Leverkusen. Dort durchlief der 1,79 Meter große Linksfuß alle Jugendmannschaften bis in die U19. 2016 zog es ihn zum 1. FC Nürnberg, wo er in der zweiten Mannschaft aktiv war. Ein Jahr später schloss er sich Schalke an.

In diesem Jahr kam Carls, der gegen Hoffenheim sein Profidebüt feiert, bisher ausschließlich in der Oberliga-Mannschaft zum Einsatz. In der laufenden Saison stand Carls 20 Mal auf dem Platz, absolvierte rund drei Viertel der Spielminuten und gab eine Torvorlage. In der Vorsaison war er in 31 Spielen für S04 II am Ball, schoss ein Tor und legte einen weiteren Treffer für seine Teamkollegen auf. Beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt und dem 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg stand Carls jeweils im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.