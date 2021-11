"Mega peinlich!" BVB-Coach Marco Rose kennt Namen von Sporting-Trainer Rúben Amorim nicht

Das war Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose ganz schön unangenehm. Als eine portugiesische Journalistin vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon wissen wollte, was Rose von Rúben Amorim hält, stutzte der 45-Jährige. "Öh, keine Ahnung", sagte Rose am Dienstag mit großen Augen, nachdem er der Übersetzung gelauscht hatte. Auch Dortmunds Pressesprecher Sascha Fligge wusste zunächst nicht, von wem die Rede ist. "Klären Sie uns gerne auf. Wer ist das denn?", sagte er in Richtung der Journalistin. Erst kurz darauf klärte sich das Missverständnis auf - denn Rúben Amorim ist kein Geringerer als der Trainer des BVB-Gegners Lissabon!