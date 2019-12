"Brauchen nicht fünf Neue": Wer kommt bei Hannover 96 auf die Wunschliste?

Weihnachtszeit ist Wunschzeit – was aber bei 96 auf den Zettel kommt, ist noch nicht beschlossen. „Wir werden uns in den nächsten Tagen treffen, die Köpfe zusammenstecken und die Analyse vorantreiben“, erklärt 96-Trainer Kenan Kocak, „wir werden sehen, wo wir etwas optimieren können: personell und am Drumherum.“

Bereits am Sonntag begannen die Sondierungen, am Montag wird sich Kocak mit Jan Schlaudraff austauschen. Die Wunschliste des Sportchefs scheint eher knapp auszufallen. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir nicht fünf Neue brauchen, um in der Liga zu bleiben“, sagt Schlaudraff, „wir werden uns mit Herrn Kind austauschen und sehen, auf welchen Positionen der Trainer Bedarf sieht, wo ich glaube, dass es Bedarf gibt, und was machbar ist.“ 96 müsse „nicht in Panik verfallen, der Kader ist gut genug“.