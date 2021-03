Wer kommt, wer geht? Diese Transfergerüchte rund um RB Leipzig sind aktuell Thema

Leipzig. Rund um RB Leipzig brodelt die Gerüchteküche, nicht nur in Sachen Spieler. Julian Nagelsmann ist als Trainer in ganz Europa begehrt. Schalke 04 wollte sich mit der Expertise von Sportdirektor Markus Krösche aus der Krise retten. Es hagelte Absagen hier und da, denn zumindest Julian Nagelsmann ist bis 2023 vertraglich an die Roten Bullen gebunden und das ganz ohne Ausstiegsklausel. Ob er gehen darf oder nicht, entscheidet also der Verein. Vorstandschef Oliver Mintzlaff zeigte sich zuletzt wenig geneigt, Interessenten entgegenzukommen.

