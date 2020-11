Wer pfeift wo? Gifhorns Schiris dürfen sich auch mal etwas wünschen

Entfernung zum Spielort wichtigstes Kriterium

Was leistet der Schiri vor dem Anpfiff und was wartet nach dem Abpfiff noch auf ihn? Normen Meyer, Ansetzer im Fußball-Kreis Gifhorn, erklärt, was alles zu tun ist und warum welcher Referee welche Partie pfeift.

Seine Ansetzung erhält der Schiri über das DFBnet und per Mail. „Er muss dieses Spiel dann bestätigen oder dem Ansetzer eine begründete Absage zukommen lassen“, so Meyer. Worauf vor allem bei der Ansetzung geachtet wird: „Der Hauptfilter im System des DFBnet ist die Entfernung vom Wohnsitz zum Spielort. Die Schiedsrichter sollen jetzt nicht jedes Wochenende durch den ganzen Kreis fahren“, erklärt Meyer. In dem System könne man auch einstellen, das ein Referee für eine gewisse Zeitspanne für eine Mannschaft gesperrt ist, wenn er gerade dort gepfiffen hat – um für die nötige Mischung zu sorgen. Meyer: „Aber die Ansetzungen erfolgen letztlich manuell – mit der Standardeinstellung der Entfernung.“