Wer steht im DFB-Pokal-Spiel gegen Werder im Tor? Härtetest bei 96-Torwart Esser

„Es kann nur einen Sieger geben, wie es im Pokal so schön heißt.“ Dies war die blumige Einleitung des 96-Trainers vor dem DFB-Pokalhit am Mittwochabend (20.45 Uhr) gegen Werder Bremen. Und obwohl es in seiner Mannschaft nur einen Torwart geben kann, weiß Kenan Kocak nicht genau, wer das sein wird.

Esser war gegen Hamburg (1:0) „ganz böse auf seinen Lendenwirbel gestürzt“, erklärte Kocak die Ursache für die Schmerzen des Torhüters. Esser spielte gegen Bochum (2:0), in Regensburg (0:0) klappte es nicht. Am Dienstag plant 96 mit dem 33-Jährigen den Härtetest im Abschlusstraining.

Fällt Esser aus spielt Ratajczak

Am Montag war er mit den Kollegen für eine gute Stunde auf der Übungsanlage – wie belastbar Esser sich dabei zeigte, wird sich erst am Dienstag herausstellen. Um 16.35 Uhr ging er vorzeitig zurück in die Kabine, ein Trainingsabbruch sei es aber nicht gewesen, hieß es. Ein Risiko mag der Trainer nicht eingehen bei seinem besten Mann der Hinrunde. Ein großes Risiko wäre es nicht, auf Ratajczak zu setzen. Kocak fand den Torwart schließlich „bravourös“ in Regensburg.

„Wenn Bruno Esser nicht spielen sollte, wird Ratta im Tor stehen. Wir werden da keine Rotation bezüglich des Pokals durchführen, das können wir uns nicht erlauben.“ Dafür rotieren die Mediziner, um Esser fit zu bekommen. Der 33-Jährige hat von 271 Spielen sechs im DFB-Pokal gemacht – vier gewann er, eines mit Darmstadt gegen den Bremer SV, aber nie gegen Werder.