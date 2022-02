Wer wird Dresdens Sportler des Jahres? Zehn starke Typen, die 2021punkten konnten

DURCHSCROLLEN: Die nominierten Sportler

Kanurennsportler Tom Liebscher vom KC Dresden hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dem Kajak-Vierer über 500 m den Gold-Coup von 2016 (damals über 1000 m) wiederholt. Für den mehrfachen Weltmeister war dieser zweite Olympiasieg ein ganz besonderer, denn lange Zeit stand seine Teilnahme an diesen Spielen auf der Kippe. Am 31. Oktober 2020 hatte er sich bei einem Rafting-Unfall eine fünffache Wirbelfortsatzfraktur im Rücken zugezogen. Sieben harte Monate durchlebte der Sportsoldat und Student für Verkehrsingenieurwesen, in denen er sich Schritt für Schritt zurückkämpfte. Mit seinen Teamgefährten Max Rendschmidt, Ronald Rauhe und Max Lemke holte der 28-Jährige dann in Tokio im Finale alles aus sich heraus und durfte am Ende verdient die Goldmedaille in Empfang nehmen. ©