Wer wird Jan Schlaudraffs neuer Boss bei Hannover 96?

Wer ist hier der Boss? Klar, Martin Kind. Jan Schlaudraff wird sich in den kommenden Wochen mit dem Profiboss absprechen, was die nächsten Schritte angeht. So lange schaltet und waltet Schlaudraff. Dessen direkter Vorgesetzter soll im Mai vorgestellt werden: ein Schwergewicht, aber nicht aus der Generation Reiner Calmund.

Die Kandidaten

Der von mehreren Seiten empfohlene Kandidat Markus Krösche (38) wird mittlerweile so viel für seine Arbeit in Paderborn gelobt, dass auch andere Klubs Interesse haben. Krösche ist Ricklinger, er wechselte als Jugendlicher zu Werder Bremen. In Paderborn wurde er Rekordspieler und Aufstiegsmanager und ist aktuell Sportchef eines Aufstiegskandidaten. Kurz: Krösche ist auf dem Managermarkt in etwa das, was Marco Rose auf dem Trainermarkt ist: heiße Ware, die aber Ablöse kosten würde. Martin Kind hat Interesse bestätigt.

Genau wie bei Dietmar Beiersdorfer (55), der ist frei zurzeit – und der erfahrenste Geschäftsführer-Kandidat. Ab 2002 war er Sportvorstand, beim HSV, Kopf des Red-Bull-Fußballsystems und Sportchef in St. Petersburg. Mit ihm könnte auch in Hannover etwas zu bewegen sein.

Oder wird es Jonas Boldt (37), der Ziehsohn Rudi Völlers, der den Krieger Arturo Vidal für Leverkusen entdeckt haben soll. Boldt hört zum 1. Juli offiziell in Leverkusen auf. Alle drei Kandidaten haben ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium.