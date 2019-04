Wer wird neuer 96-Manager? Auch Steven Cherundolo ist eine Option für den Neuaufbau

Die Vorgespräche sind gelaufen, nun geht die Sportchef-Findung in die Endrunde. Am Dienstag werden die Termine vereinbart. „Geplant waren Gespräche mit drei Kandidaten, es könnten aber noch zwei mehr werden“, sagt 96-Profichef Martin Kind. Die Top 3 sind bekannt: „Dietmar Beiersdorfer ist einer der Kandidaten“, bestätigt Kind, „Jonas Boldt auch, und dazu Markus Krösche“, der Geschäftsführer Sport in Paderborn.